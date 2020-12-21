Итальянские ткани в розницу и оптом

Кашемир - это шерсть , полученная от коз, специально выведенных из-за их мягкого подшерстка, из которого сделаны волокна кашемира. Термин «кашемир»,...

Слово «кашемир» иногда неправильно применяют, называя им просто очень мягкую шерсть. Истинным же кашемиром считается только шерсть кашмирских коз,...

Ткани на основе льна в основном используются для изготовления предметов домашнего обихода. Хотя лен похож на хлопок , он сделан из волокон, полученных...

почему мы

Итальянские ткани в Тессутидея — это мягкие, элегантные и аристократичные полотна, которые превратят любое изделие в произведение искусства. Мы занимаемся поставками качественных материалов от проверенных производителей. На страницах сайта представлено больше 35 разновидностей тканей из Италии — каждый сможет заказать именно то, что нужно!

Онлайн-каталог сформирован таким образом, чтобы вы могли подобрать материал по типу и составу. Бархат и вельвет, сатин и жаккард, сетки и фатин — выбирайте любой вариант для воплощения самых смелых дизайнерских идей. Если у вас в приоритете состав, то можно фильтровать товар по этому принципу. В магазине тканей найдутся хлопковые, кожаные, шёлковые, шерстяные полотна, синтетические материалы и многое другое. Нет того, чего бы не было у нас!

Доверьтесь Тессутидея

Продажа элитных итальянских тканей — приоритетное направление деятельности нашего магазина. Мы поставили перед собой задачу предлагать клиентам только высококачественную и проверенную продукцию, заказать товар можно как оптом, так и в розницу. Являемся официальным дилером различных итальянских производителей. Привозим продукцию непосредственно с фабрик, что даёт возможность гарантировать соответствие качества тканей заявленным характеристикам.

С нами сотрудничают профессиональные ателье по пошиву одежды, частные дизайнеры, которые создают модные шедевры своими руками. Для каждого предоставляем лояльные условия покупки и формируем самые адекватные цены на розницу, крупный и мелкий опт.

Неоспоримые плюсы

Есть и другие причины, почему многие клиенты доверяют именно нам:

Регулярно обновляем ассортимент магазина и предлагаем покупателям быть первыми и купить ткани, актуальные в этом сезоне. Подтверждаем качество материалов сертификатами. Ткани безопасны для здоровья, не вызывают аллергию. Помогаем с выбором подходящих материалов. Наши специалисты досконально разбираются в типах, характеристиках тканей, оптимальных комбинациях составов и расцветок. При необходимости посоветуем подходящую фурнитуру и аксессуары для пошива того или иного изделия. Просто расскажите, что планируете сшить из натуральной ткани, и мы подберем несколько наиболее подходящих для вас вариантов. Точно подсчитываем метраж. С нами не появится проблема нехватки ткани, не появится излишек. Производим профессиональный расчёт согласно требованиям ателье и с учётом цвета, размера, фасона будущего наряда. Постоянно формируем интересные акции и предлагаем скидки, чтобы вы могли приобрести нужные материалы недорого. Покупать ткани для пошива в нашем магазине – это всегда выгодно.

Также помогаем в оптовой закупке материалов. Наши контрагенты – популярные производители тканей. При желании вы имеете возможность заключить договор на поставки натуральных полотен для шитья оптом. Тессутидея помогает итальянским изготовителям и российским клиентам найти друг друга!

Для вашего удобства мы работаем каждый день. Магазин расположен в Москве, на Красносельской, заказы доставляем по всей России. Вам достаточно выбрать оптимальный способ отправки товара и получить его на почте. Интересуют крупные поставки тканей напрямую из Италии? Мы помогаем наладить связи с надёжными поставщиками, чтобы вы получали заказ с доставкой в самые короткие сроки.

Звоните и уточните особенности сотрудничества, мы ответим на любые вопросы.