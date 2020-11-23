Итальянские ткани в розницу и оптом

15.07.2020
Я в восторге от своего платья, которое мне сшили благодаря вашему магазину. Посоветовали ткани, подобрали то что я хотела, метраж я хоть и хотела взять больше как сказали в ателье, но доверилась вам и мне хватило с запасом. Спасибо! Непременно приеду к вам еще.
С Уважением, Елена Подольская
01.06.2020
Здравствуйте, очень помогли с выбором тканей на свадебное платье моей дочери. Платье шили сами! Много слов можно говорить хороших, но лучше посмотрите что получилось.
31.05.2020
Карантин, сидим дома, решила сшить платье на лето. Заказывала здесь крепдешин цветочный принт, выбрала, оформила заказ, посылку получила. Хотела платье как на картинке в каталоге Бурда, менеджеры помогли мне подобрать по плотности то, что требовалось. Спасибо за помощь! Непременно один из лучших магазинов, который знает свое дело и продает то что хотят клиенты, а не всякую ерун...
12.03.2020
Ткань приобретала в конце февраля по интернету. Заказ приехал к нам в Тулу быстро. Переживала за качество, но как оказалось зря. Все понравилось, ткань чудесная. Дочка в восторге от платья. Спасибо.
05.12.2019
Посылку получила очень быстро, ткани все качественные и красивые, отрезы ровные и аккуратные, большое вам спасибо за доброе отношение, особо - Дмитрию и Жанне! Желаю вам всех благ, процветания фирме и всего самого доброго!
05.12.2019
Сегодня получила ткани. Посылка получилась невероятно красивой!!! И по такой замечательной цене! :-)))
Нам, женщинам, дай волю, мы ведь и на подкладку юбки будем использовать настоящий шелковый твил, если он всего чуть-чуть дороже даже самой красивой вискозы.
11.10.2019
Все понравилось. В сравнении с другими магазинами тканей, а я уж поверьте их не мало повидала, ваш магазин в ТОП 3 г. Москвы. Желаю дальнейшего процветания вам, удачи и много клиентов. Спасибо за обслуживание.
24.07.2019
Была в данном магазине в выходной день. Много красивых тканей, кружево просто потрясающее, не возможно удержаться, чтобы не купить. В рулонах, которые разматывали молодые люди, отметила две ткани - хлопок с цветами и градиент, просто прелесть, но купить не смогла т.к. это были новинки и цены еще не было. Приеду обязательно еще раз, достойное место, где можно для пошива найти оч...
17.05.2019
15.05 впервые посетила этот магазин. Купила ткань для платья на выпускной вечер. Осталась очень довольна прекрасным качеством ткани, огромным выбором, прекрасным профессиональным обслуживанием. Директор магазина Жанна выше всяких похвал. Огромное спасибо за вашу работу и за уникальный ассортимент.
14.03.2019
Делали заказ на данном сайте, все устроило. Быстрая доставка, ткани смотрят на предмет брака перед отправкой. Большой выбор.
25.02.2019
Заказывала хлопковую ткань на платье, все получила, осталась довольна обслуживанием. Быстрая отправка и доставка. Качество отличное. Был печальный опыт в других магазинах, отправляли с браком (не прокрас) и даже не сказали, здесь следят за этим. Спасибо! Рекомендую этот магазин тканей.
17.01.2019
Прекрасные ткани, большой выбор. Любо, дорого, богато. Под Новый Год СДЕК запоздал с доставкой, но в целом я осталась довольна.
29.10.2018
Выражаю благодарность, за грамотную консультацию при выборе тканей для своего свадебного платья. Изделие получилось прям как я хотела. Спасибо, что прислушались к моим пожеланиям и предложили ткань, которая идеально сочеталась и по оттенку и по плотности.
19.08.2018
Посещала данный магазин в живую, все понравилось, много интересных тканей. По сравнению с другими магазинами, цены на некоторые позиции ниже. Кто не был, советую! Ассортимент кружева приятно удивил.
12.06.2018
Получила посылку, ткань соответствует описанию, качество на высоте. Спасибо. Плательная кади великолепна. Непременно обращусь к вам еще раз.
27.05.2018
Хороший магазин с богатым разнообразием тканей. Посетила это место с подругой, приобрела плательную и блузочную ткань, к качеству нет вопросов. Подруга купила хлопок на летнее платье, то же осталась довольна. В целом про магазин остались положительные впечатления, выбор большой, увидела новинки, что порадовало, есть именные ткани, приемлемые цены.
16.04.2018
Покупала шелковую ткань через инет с доставкой по почте в другой город, грубо говоря, кота в мешке, и кот не разочаровал)
Качество на 5+, с предоплатой нет никакого обмана, всем осталась довольна, вернулась еще)))!
12.04.2018
Наконец то вы сделали раздел со скидками, а то ранее не ясности были при выборе. Стало удобнее, молодцы! Мой последний заказ пришел, все как всегда отлично, спасибо.
26.03.2018
Размещала заказ на этом сайте, обслуживание понравилось. Простое и удобное оформление, быстрая доставка, помощь при выборе компаньона по цвету основной ткани. Хорошо, что нашла вас в интернете.
10.03.2018
Покупала разные ткани в этом магазине - выбор невероятно большой, правда все разложено как на складе, надо копаться)) но это не страшно, так как консультанты готовы помочь в любую минуту. Цены более чем адекватные. Очень рекомендую.
05.02.2018
Покупала ткани здесь. Магазин не плохой, встречались места где обслуживание намного хуже. В целом понравилось. Покупала пальтовую ткань и подклад, покупкой осталась довольна. Спасибо.
18.12.2017
Порадовали скидками! Долго не могла решиться на покупку у вас и оказывается зря. Заказала пальтовую ткань у вас и не пожалела. Ткань приятная, мягкая и теплая, очень понравилась. С наступающими праздниками вас, удачи и процветания вашей компании! Обязательно буду еще заказывать у вас.
-------------------------------------
Ответ: Спасибо за отзыв!
Очень рады, что вам пришл...
04.12.2017
Добрый день, хотелось бы поблагодарить ваш сайт, ткань альпака очень теплая, приятная, не колется, сшила свое долгожданное пальто, всем очень понравилось, смотрится солидно, дорого. Буду рекомендовать ваш сайт своим знакомым
10.11.2017
Была у вас. Тканей много, глаза разбегаются. Цены не очень высокие по сравнению с другими магазинами. Удобно на авто, бесплатная парковка. Планирую покупать у вас материалы для пошива, надеюсь на скидки как постоянному клиенту :)
------------------------------------------
Ответ: Спасибо за отзыв! Скидки у нас предусмотрены, будем рады вас проконсультировать и оказать помощ...
16.10.2017
Посылка доехала, все хорошо. Я рада, что наткнулась на ваш магазин, все что заказала понравилось. Как хорошо, что все для пошива есть в одном месте (ткань, подклад, пуговицы, молнии) Как сошью свой наряд пришлю вам заценить фотку.
-----------------------------------------
Ответ: Спасибо за положительный отзыв! Мы ценим мнение каждого клиента о нашем магазине. Очень буде...
28.09.2017
Ткани пришли. Все устроило. Спасибо.
15.09.2017
Ткани получила! Спасибо за быструю отправку. А когда будут еще скидки?
---------
Ответ: Здравствуйте, Елена! Следите за новостями на нашем сайте. Или подпишитесь на почтовую рассылку по емаил.
08.09.2017
Часто бываю в этом магазине, отличный выбор тканей. Можно подобрать достойные варианты с учетом ваших возможностей. Что немаловажно - большой выбор фурнитуры и аксессуаров. Не раз они становились изюминкой наряда. Рекомендую магазин и выражаю благодарность за возможность воплощать свои задумки. Спасибо!
Была приятно удивлена вашим ответом на мой предыдущий комментарий, спасиб...
07.09.2017
Покупал тут костюмную ткань на брюки и пиджак, ношу с удовольствием. Цены на пошив не маленькие, а что делать? хочется быть модным!
01.09.2017
Добрый день!
Часто бываю в магазине, покупаю много тканей, как правило - дорогих. Мне ни разу не сделали скидку. Пишу, потому что в комментариях часто вижу фразу "порадовали скидками":-) Посмотрела чеки за август - купила за три посещения на сумму 24 000 рублей. Скидок не было
Вы сами себе пишите положительные отзывы?
-----------------------------------
Ответ: Софья, зд...