Итальянские ткани в розницу и оптом

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почему мы

Итальянские ткани в Тессутидея — это мягкие, элегантные и аристократичные полотна, которые превратят любое изделие в произведение искусства. Мы занимаемся поставками качественных материалов от проверенных производителей. На страницах сайта представлено больше 35 разновидностей тканей из Италии — каждый сможет заказать именно то, что нужно!

Онлайн-каталог сформирован таким образом, чтобы вы могли подобрать материал по типу и составу. Бархат и вельвет, сатин и жаккард, сетки и фатин — выбирайте любой вариант для воплощения самых смелых дизайнерских идей. Если у вас в приоритете состав, то можно фильтровать товар по этому принципу. В магазине тканей найдутся хлопковые, кожаные, шёлковые, шерстяные полотна, синтетические материалы и многое другое. Нет того, чего бы не было у нас!

Доверьтесь Тессутидея

Продажа элитных итальянских тканей — приоритетное направление деятельности нашего магазина. Мы поставили перед собой задачу предлагать клиентам только высококачественную и проверенную продукцию, заказать товар можно как оптом, так и в розницу. Являемся официальным дилером различных итальянских производителей. Привозим продукцию непосредственно с фабрик, что даёт возможность гарантировать соответствие качества тканей заявленным характеристикам.

С нами сотрудничают профессиональные ателье по пошиву одежды, частные дизайнеры, которые создают модные шедевры своими руками. Для каждого предоставляем лояльные условия покупки и формируем самые адекватные цены на розницу, крупный и мелкий опт.

Неоспоримые плюсы

Есть и другие причины, почему многие клиенты доверяют именно нам:

Регулярно обновляем ассортимент магазина и предлагаем покупателям быть первыми и купить ткани, актуальные в этом сезоне. Подтверждаем качество материалов сертификатами. Ткани безопасны для здоровья, не вызывают аллергию. Помогаем с выбором подходящих материалов. Наши специалисты досконально разбираются в типах, характеристиках тканей, оптимальных комбинациях составов и расцветок. При необходимости посоветуем подходящую фурнитуру и аксессуары для пошива того или иного изделия. Просто расскажите, что планируете сшить из натуральной ткани, и мы подберем несколько наиболее подходящих для вас вариантов. Точно подсчитываем метраж. С нами не появится проблема нехватки ткани, не появится излишек. Производим профессиональный расчёт согласно требованиям ателье и с учётом цвета, размера, фасона будущего наряда. Постоянно формируем интересные акции и предлагаем скидки, чтобы вы могли приобрести нужные материалы недорого. Покупать ткани для пошива в нашем магазине – это всегда выгодно.

Также помогаем в оптовой закупке материалов. Наши контрагенты – популярные производители тканей. При желании вы имеете возможность заключить договор на поставки натуральных полотен для шитья оптом. Тессутидея помогает итальянским изготовителям и российским клиентам найти друг друга!

Для вашего удобства мы работаем каждый день. Магазин расположен в Москве, на Красносельской, заказы доставляем по всей России. Вам достаточно выбрать оптимальный способ отправки товара и получить его на почте. Интересуют крупные поставки тканей напрямую из Италии? Мы помогаем наладить связи с надёжными поставщиками, чтобы вы получали заказ с доставкой в самые короткие сроки.

Звоните и уточните особенности сотрудничества, мы ответим на любые вопросы.