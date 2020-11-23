Итальянские ткани в розницу и оптом

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НОВИНКИ
В наличии
09-1424
Пальтовая (н) серый орнамент на белом - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая (н) серый орнамент на белом
9 000 руб.
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В наличии
09-1425
Пальтовая (н) бежево-коричневая - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая (н) бежево-коричневая
9 000 руб.
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В наличии
09-1426
Пальтовая (н) стилизованная клетка - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая (н) стилизованная клетка
9 000 руб.
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В наличии
17-0976
Пашмина (н) серые цветы на темно-синем - итальянские ткани Тессутидея Пашмина (н) серые цветы на темно-синем
3 200 руб.
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В наличии
16-0596
Лен (о) бордовый - итальянские ткани Тессутидея Лен (о) бордовый
2 800 руб.
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В наличии
16-0597
Лен (о) синяя елочка - итальянские ткани Тессутидея Лен (о) синяя елочка
3 200 руб.
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В наличии
16-0598
Лен (н) бело-коричневая елочка - итальянские ткани Тессутидея Лен (н) бело-коричневая елочка
3 200 руб.
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В наличии
16-0599
Лен (н) сине-белая полоска - итальянские ткани Тессутидея Лен (н) сине-белая полоска
3 100 руб.
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В наличии
16-0600
Лен (о) серый - итальянские ткани Тессутидея Лен (о) серый
2 800 руб.
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В наличии
16-0601
Лен (о) белый - итальянские ткани Тессутидея Лен (о) белый
3 100 руб.
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В наличии
16-0602
Лен (о) хаки - итальянские ткани Тессутидея Лен (о) хаки
2 800 руб.
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В наличии
16-0603
Лен (о) деним - итальянские ткани Тессутидея Лен (о) деним
2 800 руб.
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В наличии
17-0969
Плательная (н) красно-белые розы на черном - итальянские ткани Тессутидея Плательная (н) красно-белые розы на черном
5 400 руб.
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В наличии
17-0970
Плательная дабл (н) красно-бежевые пейсли/клетка - итальянские ткани Тессутидея Плательная дабл (н) красно-бежевые пейсли/клетка
5 400 руб.
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В наличии
17-0971
Плательная дабл (н) серо-коричневая гусиная лапка/надписи на коричневом - итальянские ткани Тессутидея Плательная дабл (н) серо-коричневая гусиная лапка/надписи на коричневом
5 400 руб.
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В наличии
17-0972
Плательная дабл (н) стилизованная клетка/стилизованный горох - итальянские ткани Тессутидея Плательная дабл (н) стилизованная клетка/стилизованный горох
5 400 руб.
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В наличии
17-0973
Плательная (н) серо-бежево-розовые пейсли на молочном - итальянские ткани Тессутидея Плательная (н) серо-бежево-розовые пейсли на молочном
5 800 руб.
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В наличии
17-0974
Плательная (н) серо-бежево-бирюзовые пейсли на молочном - итальянские ткани Тессутидея Плательная (н) серо-бежево-бирюзовые пейсли на молочном
5 800 руб.
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В наличии
17-0977
Плательная (н) черная с цветным люрексом Ungaro - итальянские ткани Тессутидея Плательная (н) черная с цветным люрексом Ungaro
7 500 руб.
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В наличии
14-1660
Трикотаж вискоза (о) коралловый Carnet - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж вискоза (о) коралловый Carnet
3 500 руб.
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В наличии
15-1004
Трикотаж шерсть (н) леопардовый принт - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж шерсть (н) леопардовый принт
3 500 руб.
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В наличии
15-1006
Трикотаж кашемир дабл (н) коричневый меланж/шоколадный - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж кашемир дабл (н) коричневый меланж/шоколадный
4 800 руб.
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В наличии
15-1008
Трикотаж шерсть (н) серо-бордовая елочка - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж шерсть (н) серо-бордовая елочка
4 800 руб.
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В наличии
15-1009
Трикотаж шерсть пике (н) сине-черный - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж шерсть пике (н) сине-черный
3 800 руб.
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В наличии
15-1010
Трикотаж шерсть (о) темно-синий Loro Piana - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж шерсть (о) темно-синий Loro Piana
4 200 руб.
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В наличии
05-3817
Костюмная двухслойная (о) серая/коричневая Loro Piana - итальянские ткани Тессутидея Костюмная двухслойная (о) серая/коричневая Loro Piana
9 500 руб.
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В наличии
05-3818
Костюмная твид дабл (о) светло-коричневая меланж - итальянские ткани Тессутидея Костюмная твид дабл (о) светло-коричневая меланж
4 800 руб.
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В наличии
05-3819
Костюмная двухслойная (о) светло-серо-бежевая Loro Piana - итальянские ткани Тессутидея Костюмная двухслойная (о) светло-серо-бежевая Loro Piana
10 500 руб.
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В наличии
05-3820
Костюмная двухслойная (о) баклажановая - итальянские ткани Тессутидея Костюмная двухслойная (о) баклажановая
5 800 руб.
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В наличии
05-3821
Костюмная твид (о) бежевая Piacenza - итальянские ткани Тессутидея Костюмная твид (о) бежевая Piacenza
18 500 руб.
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В наличии
05-3825
Костюмная (о) темно-синяя - итальянские ткани Тессутидея Костюмная (о) темно-синяя
3 200 руб.
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В наличии
05-3826
Костюмная твид (н) коричнево-красная клетка - итальянские ткани Тессутидея Костюмная твид (н) коричнево-красная клетка
3 600 руб.
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В наличии
05-3837
Костюмная (н) черно-синяя клетка - итальянские ткани Тессутидея Костюмная (н) черно-синяя клетка
3 600 руб.
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В наличии
05-3842
Костюмная двухслойная (о) лимонная Loro Piana - итальянские ткани Тессутидея Костюмная двухслойная (о) лимонная Loro Piana
5 800 руб.
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В наличии
05-3847
Костюмная диагональ (о) светло-бежевая - итальянские ткани Тессутидея Костюмная диагональ (о) светло-бежевая
5 800 руб.
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В наличии
09-1813
Пальтовая альпака (о) бежевая Loro Piana - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая альпака (о) бежевая Loro Piana
8 500 руб.
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В наличии
09-1814
Пальтовая (о) айвори Piacenza - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая (о) айвори Piacenza
8 500 руб.
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В наличии
09-1815
Пальтовая двухслойная (о) черная - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая двухслойная (о) черная
6 500 руб.
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В наличии
09-1816
Пальтовая шанель (н) бело-бежевая - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая шанель (н) бело-бежевая
6 400 руб.
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В наличии
09-1817
Пальтовая твид (н) черно-белая - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая твид (н) черно-белая
6 800 руб.
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Ткани со скидками
В наличии
03-5149
-50%
Кружево макраме (о) черное - итальянские ткани Тессутидея Кружево макраме (о) черное
1 800 руб. 900 руб.
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В наличии
03-5106
-30%
Плательная сетка расшитая пайетками (н) черная - итальянские ткани Тессутидея Плательная сетка расшитая пайетками (н) черная
3 200 руб. 2 240 руб.
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В наличии
03-4770
-30%
Кружево (о) голубое - итальянские ткани Тессутидея Кружево (о) голубое
9 500 руб. 6 650 руб.
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В наличии
04-1071
-29%
Подкладочная (н) яркий цветочный орнамент на айвори в стиле Etro - итальянские ткани Тессутидея Подкладочная (н) яркий цветочный орнамент на айвори в стиле Etro
1 400 руб. 1 000 руб.
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В наличии
03-4347
-30%
Органза деворе купон (0,75м) (н) бело-розовая - итальянские ткани Тессутидея Органза деворе купон (0,75м) (н) бело-розовая
2 800 руб. 1 960 руб.
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В наличии
03-4348
-30%
Органза деворе купон (0,75м) (н) бело-ментоловая - итальянские ткани Тессутидея Органза деворе купон (0,75м) (н) бело-ментоловая
2 800 руб. 1 960 руб.
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В наличии
15-0740
-30%
Пальтовая фактурная (о) молочная - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая фактурная (о) молочная
3 800 руб. 2 660 руб.
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В наличии
15-0733
-30%
Трикотаж вареная шерсть (о) фактурный айвори - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж вареная шерсть (о) фактурный айвори
3 500 руб. 2 450 руб.
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В наличии
15-0734
-30%
Трикотаж вареная шерсть (н) цветной орнамент - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж вареная шерсть (н) цветной орнамент
3 500 руб. 2 450 руб.
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В наличии
15-0738
-30%
Трикотаж шерсть (н) серо-бирюзовый орнамент - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж шерсть (н) серо-бирюзовый орнамент
2 500 руб. 1 750 руб.
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В наличии
09-1311
-50%
Пальтовая альпака (н) клетка черно-зелено-желтая - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая альпака (н) клетка черно-зелено-желтая
3 300 руб. 1 650 руб.
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В наличии
09-1304
-50%
Пальтовая альпака (н) клетка красно- желто-зеленая - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая альпака (н) клетка красно- желто-зеленая
3 300 руб. 1 650 руб.
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В наличии
09-1281
-50%
Пальтовая букле (н) клетка черно-розово-бирюзовая - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая букле (н) клетка черно-розово-бирюзовая
2 800 руб. 1 400 руб.
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В наличии
05-2236
-30%
Костюмная (н) черно-бежево-зеленая ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная (н) черно-бежево-зеленая ш-150см
2 400 руб. 1 680 руб.
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В наличии
05-2237
-30%
Костюмная (н) черно-бежево-желтая ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная (н) черно-бежево-желтая ш-150см
2 400 руб. 1 680 руб.
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В наличии
09-1197
-50%
Пальтовая букле (н) серо-белые крапины на светло-бордовом ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая букле (н) серо-белые крапины на светло-бордовом ш-150см
4 300 руб. 2 150 руб.
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В наличии
01-3899
-30%
Микровельвет с напылением (н) бежевый орнамент RATTI - итальянские ткани Тессутидея Микровельвет с напылением (н) бежевый орнамент RATTI
2 200 руб. 1 540 руб.
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В наличии
12-0601
-50%
Трикотаж (н) черно-коричневая полоска - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж (н) черно-коричневая полоска
1 400 руб. 700 руб.
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В наличии
09-1171
-50%
Пальтовая жаккард (н) черно-серая ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая жаккард (н) черно-серая ш-150см
3 200 руб. 1 600 руб.
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В наличии
05-2149
-30%
Костюмная шанель (н) бело-коричневая ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная шанель (н) бело-коричневая ш-150см
3 800 руб. 2 660 руб.
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В наличии
05-2153
-30%
Костюмная фактурная стрейч (н) сине зеленые крапины ш-130см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная фактурная стрейч (н) сине зеленые крапины ш-130см
2 200 руб. 1 540 руб.
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В наличии
05-2160
-30%
Костюмная шанель (н) бело-бежевая ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная шанель (н) бело-бежевая ш-150см
3 800 руб. 2 660 руб.
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В наличии
05-2163
-30%
Костюмная (н) черно-бежево-серая стилизованная клетка ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная (н) черно-бежево-серая стилизованная клетка ш-150см
3 400 руб. 2 380 руб.
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В наличии
05-2165
-50%
Костюмная (н) красно-черная стилизованная клетка ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная (н) красно-черная стилизованная клетка ш-150см
3 200 руб. 1 600 руб.
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В наличии
05-2168
-50%
Костюмная стрейч (н) бежевые крапины на черном - итальянские ткани Тессутидея Костюмная стрейч (н) бежевые крапины на черном
1 800 руб. 900 руб.
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В наличии
13-1060
-30%
Трикотаж фактурный (н) бело-черный ш-130см - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж фактурный (н) бело-черный ш-130см
2 200 руб. 1 540 руб.
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В наличии
13-1073
-50%
Трикотаж фактурный (н) черно-бежево-зеленый меланж - итальянские ткани Тессутидея Трикотаж фактурный (н) черно-бежево-зеленый меланж
1 800 руб. 900 руб.
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В наличии
03-3365
-50%
Жаккард (н) черно-белый - итальянские ткани Тессутидея Жаккард (н) черно-белый
2 200 руб. 1 100 руб.
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В наличии
03-3366
-50%
Жаккард (н) серо-черный - итальянские ткани Тессутидея Жаккард (н) серо-черный
2 200 руб. 1 100 руб.
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В наличии
03-3367
-50%
Жаккард фактурный (о) черный ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Жаккард фактурный (о) черный ш-150см
3 200 руб. 1 600 руб.
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В наличии
05-2150
-30%
Костюмная шанель (н) бело-синяя ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная шанель (н) бело-синяя ш-150см
3 800 руб. 2 660 руб.
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В наличии
05-2161
-32%
Костюмная шанель (н) черно-бежево-бордовая ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная шанель (н) черно-бежево-бордовая ш-150см
3 800 руб. 2 600 руб.
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В наличии
05-2164
-32%
Костюмная шанель (н) серо-бело-голубая ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная шанель (н) серо-бело-голубая ш-150см
3 800 руб. 2 600 руб.
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В наличии
09-1128
-50%
Пальтовая букле клетка (н) бордово-черно-оранжевая ш-155см - итальянские ткани Тессутидея Пальтовая букле клетка (н) бордово-черно-оранжевая ш-155см
3 800 руб. 1 900 руб.
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В наличии
05-2118
-50%
Костюмная клетка (н) черно-бежевая ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная клетка (н) черно-бежевая ш-150см
1 400 руб. 700 руб.
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В наличии
03-3352
-40%
Гобелен купон (1,8) (н) ракушки на синем - итальянские ткани Тессутидея Гобелен купон (1,8) (н) ракушки на синем
2 500 руб. 1 500 руб.
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В наличии
03-3354
-40%
Гобелен купон 46см*46см (н) бабочки - итальянские ткани Тессутидея Гобелен купон 46см*46см (н) бабочки
850 руб. 510 руб.
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В наличии
11-0328
-54%
Плащевая стежка (н) бело-коричневый орнамент ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Плащевая стежка (н) бело-коричневый орнамент ш-150см
1 500 руб. 700 руб.
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В наличии
11-0330
-53%
Плащевая стежка (н) серо-белые молнии ш-150см - итальянские ткани Тессутидея Плащевая стежка (н) серо-белые молнии ш-150см
1 800 руб. 850 руб.
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В наличии
05-2095
-30%
Костюмная шанель (н) черно-серо-зеленая ш-160см - итальянские ткани Тессутидея Костюмная шанель (н) черно-серо-зеленая ш-160см
3 800 руб. 2 660 руб.
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Уловки для стирки
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Итальянские ткани в розницу и оптом


 

Итальянские ткани в Тессутидея — это мягкие, элегантные и аристократичные полотна, которые превратят любое изделие в произведение искусства. Мы занимаемся поставками качественных материалов от проверенных производителей. На страницах сайта представлено больше 35 разновидностей тканей из Италии — каждый сможет заказать именно то, что нужно!

Онлайн-каталог сформирован таким образом, чтобы вы могли подобрать материал по типу и составу. Бархат и вельвет, сатин и жаккард, сетки и фатин — выбирайте любой вариант для воплощения самых смелых дизайнерских идей. Если у вас в приоритете состав, то можно фильтровать товар по этому принципу. В магазине тканей найдутся хлопковые, кожаные, шёлковые, шерстяные полотна, синтетические материалы и многое другое. Нет того, чего бы не было у нас!

Доверьтесь Тессутидея

Продажа элитных итальянских тканей — приоритетное направление деятельности нашего магазина. Мы поставили перед собой задачу предлагать клиентам только высококачественную и проверенную продукцию, заказать товар можно как оптом, так и в розницу. Являемся официальным дилером различных итальянских производителей. Привозим продукцию непосредственно с фабрик, что даёт возможность гарантировать соответствие качества тканей заявленным характеристикам.

С нами сотрудничают профессиональные ателье по пошиву одежды, частные дизайнеры, которые создают модные шедевры своими руками. Для каждого предоставляем лояльные условия покупки и формируем самые адекватные цены на розницу, крупный и мелкий опт.

Неоспоримые плюсы

Есть и другие причины, почему многие клиенты доверяют именно нам:

  1. Регулярно обновляем ассортимент магазина и предлагаем покупателям быть первыми и купить ткани, актуальные в этом сезоне.
  2. Подтверждаем качество материалов сертификатами. Ткани безопасны для здоровья, не вызывают аллергию.
  3. Помогаем с выбором подходящих материалов. Наши специалисты досконально разбираются в типах, характеристиках тканей, оптимальных комбинациях составов и расцветок. При необходимости посоветуем подходящую фурнитуру и аксессуары для пошива того или иного изделия. Просто расскажите, что планируете сшить из натуральной ткани, и мы подберем несколько наиболее подходящих для вас вариантов.
  4. Точно подсчитываем метраж. С нами не появится проблема нехватки ткани, не появится излишек. Производим профессиональный расчёт согласно требованиям ателье и с учётом цвета, размера, фасона будущего наряда.
  5. Постоянно формируем интересные акции и предлагаем скидки, чтобы вы могли приобрести нужные материалы недорого. Покупать ткани для пошива в нашем магазине – это всегда выгодно.

Также помогаем в оптовой закупке материалов. Наши контрагенты – популярные производители тканей. При желании вы имеете возможность заключить договор на поставки натуральных полотен для шитья оптом. Тессутидея помогает итальянским изготовителям и российским клиентам найти друг друга!

Для вашего удобства мы работаем каждый день. Магазин расположен в Москве, на Красносельской, заказы доставляем по всей России. Вам достаточно выбрать оптимальный способ отправки товара и получить его на почте. Интересуют крупные поставки тканей напрямую из Италии? Мы помогаем наладить связи с надёжными поставщиками, чтобы вы получали заказ с доставкой в самые короткие сроки.

Звоните и уточните особенности сотрудничества, мы ответим на любые вопросы. 

 
Отзывы
Penka
15.07.2020
Я в восторге от своего платья, которое мне сшили благодаря вашему магазину. Посоветовали ткани, подобрали то что я хотела, метраж я хоть и хотела взять больше как сказали в ателье, но доверилась вам и мне хватило с запасом. Спасибо! Непременно приеду к вам еще. С Уважением, Елена Подольская
Ольга
01.06.2020
Здравствуйте, очень помогли с выбором тканей на свадебное платье моей дочери. Платье шили сами! Много слов можно говорить хороших, но лучше посмотрите что получилось.
Елена
31.05.2020
Карантин, сидим дома, решила сшить платье на лето. Заказывала здесь крепдешин цветочный принт, выбрала, оформила заказ, посылку получила. Хотела платье как на картинке в каталоге Бурда, менеджеры помогли мне подобрать по плотности то, что требовалось. Спасибо за помощь! Непременно один из лучших магазинов, который знает свое дело и продает то что хотят клиенты, а не всякую ерун...
Лидия Петровна
12.03.2020
Ткань приобретала в конце февраля по интернету. Заказ приехал к нам в Тулу быстро. Переживала за качество, но как оказалось зря. Все понравилось, ткань чудесная. Дочка в восторге от платья. Спасибо.
Светлана
05.12.2019
Посылку получила очень быстро, ткани все качественные и красивые, отрезы ровные и аккуратные, большое вам спасибо за доброе отношение, особо - Дмитрию и Жанне! Желаю вам всех благ, процветания фирме и всего самого доброго!
Наталья
05.12.2019
Сегодня получила ткани. Посылка получилась невероятно красивой!!!   И по такой замечательной цене! :-))) Нам, женщинам, дай волю, мы ведь и на подкладку юбки будем использовать настоящий шелковый твил, если  он всего чуть-чуть дороже  даже самой красивой вискозы.
Наталья Инст
11.10.2019
Все понравилось. В сравнении с другими магазинами тканей, а я уж поверьте их не мало повидала, ваш магазин в ТОП 3 г. Москвы. Желаю дальнейшего процветания вам, удачи и много клиентов. Спасибо за обслуживание.
Анюта
24.07.2019
Была в данном магазине в выходной день. Много красивых тканей, кружево просто потрясающее, не возможно удержаться, чтобы не купить. В рулонах, которые разматывали молодые люди, отметила две ткани - хлопок с цветами и градиент, просто прелесть, но купить не смогла т.к. это были новинки и цены еще не было. Приеду обязательно еще раз, достойное место, где можно для пошива найти оч...
Наталия
17.05.2019
15.05 впервые посетила этот магазин. Купила ткань для платья на выпускной вечер. Осталась очень довольна прекрасным качеством ткани, огромным выбором, прекрасным профессиональным обслуживанием. Директор магазина Жанна выше всяких похвал. Огромное спасибо за вашу работу и за уникальный ассортимент.
Ателье
14.03.2019
Делали заказ на данном сайте, все устроило. Быстрая доставка, ткани смотрят на предмет брака перед отправкой. Большой выбор.
Светлана Николаевна
25.02.2019
Заказывала хлопковую ткань на платье, все получила, осталась довольна обслуживанием. Быстрая отправка и доставка. Качество отличное. Был печальный опыт в других магазинах, отправляли с браком (не прокрас) и даже не сказали, здесь следят за этим. Спасибо! Рекомендую этот магазин тканей.
Елена Николаевна
17.01.2019
Прекрасные ткани, большой выбор. Любо, дорого, богато. Под Новый Год СДЕК запоздал с доставкой, но в целом я осталась довольна.
Татьяна С.
29.10.2018
Выражаю благодарность, за грамотную консультацию при выборе тканей для своего свадебного платья. Изделие получилось прям как я хотела. Спасибо, что прислушались к моим пожеланиям и предложили ткань, которая идеально сочеталась и по оттенку и по плотности.
Олеся
19.08.2018
Посещала данный магазин в живую, все понравилось, много интересных тканей. По сравнению с другими магазинами, цены на некоторые позиции ниже. Кто не был, советую! Ассортимент кружева приятно удивил.
Надежа
12.06.2018
Получила посылку, ткань соответствует описанию, качество на высоте. Спасибо. Плательная кади великолепна. Непременно обращусь к вам еще раз.
Елена К.
27.05.2018
Хороший магазин с богатым разнообразием тканей. Посетила это место с подругой, приобрела плательную и блузочную ткань, к качеству нет вопросов. Подруга купила хлопок на летнее платье, то же осталась довольна. В целом про магазин остались положительные впечатления, выбор большой, увидела новинки, что порадовало, есть именные ткани, приемлемые цены.
Ангелина
16.04.2018
Покупала шелковую ткань через инет с доставкой по почте в другой город, грубо говоря, кота в мешке, и кот не разочаровал) Качество на 5+, с предоплатой нет никакого обмана, всем осталась довольна, вернулась еще)))!
Любовь Юрьевна
12.04.2018
Наконец то вы сделали раздел со скидками, а то ранее не ясности были при выборе. Стало удобнее, молодцы! Мой последний заказ пришел, все как всегда отлично, спасибо.
Кэтрина
26.03.2018
Размещала заказ на этом сайте, обслуживание понравилось. Простое и удобное оформление, быстрая доставка, помощь при выборе компаньона по цвету основной ткани. Хорошо, что нашла вас в интернете.
Елена
10.03.2018
Покупала разные ткани в этом магазине - выбор невероятно большой, правда все разложено как на складе, надо копаться)) но это не страшно, так как консультанты готовы помочь в любую минуту. Цены более чем адекватные. Очень рекомендую.
Леди Х
05.02.2018
Покупала ткани здесь. Магазин не плохой, встречались места где обслуживание намного хуже. В целом понравилось. Покупала пальтовую ткань и подклад, покупкой осталась довольна. Спасибо.
Светлана (Воронеж)
18.12.2017
Порадовали скидками! Долго не могла решиться на покупку у вас и оказывается зря. Заказала пальтовую ткань у вас и не пожалела. Ткань приятная, мягкая и теплая, очень понравилась. С наступающими праздниками вас, удачи и процветания вашей компании! Обязательно буду еще заказывать у вас. ------------------------------------- Ответ: Спасибо за отзыв! Очень рады, что вам пришл...
Эльмира
04.12.2017
Добрый день, хотелось бы поблагодарить ваш сайт, ткань альпака очень теплая, приятная, не колется, сшила свое долгожданное пальто, всем очень понравилось, смотрится солидно, дорого. Буду рекомендовать ваш сайт своим знакомым
Митрошина Надежда
10.11.2017
Была у вас. Тканей много, глаза разбегаются. Цены не очень высокие по сравнению с другими магазинами. Удобно на авто, бесплатная парковка. Планирую покупать у вас материалы для пошива, надеюсь на скидки как постоянному клиенту :) ------------------------------------------ Ответ: Спасибо за отзыв! Скидки у нас предусмотрены, будем рады вас проконсультировать и оказать помощ...
Светлана (Сочи)
16.10.2017
Посылка доехала, все хорошо. Я рада, что наткнулась на ваш магазин, все что заказала понравилось. Как хорошо, что все для пошива есть в одном месте (ткань, подклад, пуговицы, молнии) Как сошью свой наряд пришлю вам заценить фотку. ----------------------------------------- Ответ: Спасибо за положительный отзыв! Мы ценим мнение каждого клиента о нашем магазине. Очень буде...
Людмила Н.
28.09.2017
Ткани пришли. Все устроило. Спасибо.
Власова Елена
15.09.2017
Ткани получила! Спасибо за быструю отправку. А когда будут еще скидки? --------- Ответ: Здравствуйте, Елена! Следите за новостями на нашем сайте. Или подпишитесь на почтовую рассылку по емаил.
Софья
08.09.2017
Часто бываю в этом магазине, отличный выбор тканей. Можно подобрать достойные варианты с учетом ваших возможностей. Что немаловажно - большой выбор фурнитуры и аксессуаров. Не раз они становились изюминкой наряда. Рекомендую магазин и выражаю благодарность за возможность воплощать свои задумки. Спасибо! Была приятно удивлена вашим ответом на мой предыдущий комментарий, спасиб...
Песков Юрий
07.09.2017
Покупал тут костюмную ткань на брюки и пиджак, ношу с удовольствием. Цены на пошив не маленькие, а что делать? хочется быть модным!
Софья
01.09.2017
Добрый день! Часто бываю в магазине, покупаю много тканей, как правило - дорогих. Мне ни разу не сделали скидку. Пишу, потому что в комментариях часто вижу фразу "порадовали скидками":-) Посмотрела чеки за август - купила за три посещения на сумму 24 000 рублей. Скидок не было Вы сами себе пишите положительные отзывы? ----------------------------------- Ответ: Софья, зд...
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